Fortaleza apresenta campanha ruim como visitante no Brasileirão

Uma das principais forças do Nordeste nos últimos tempos é o Fortaleza. Em seu segundo ano na elite do futebol nacional, o Leão começa a sonhar com a zona de classificação da Libertadores e busca o melhor equilíbrio dentro dos jogos.

Um dos pontos que o Leão precisa melhorar nesta edição do Brasileiro é o papel como visitante. Em oito jogos, a equipe venceu apenas um duelo, desempenho que impede uma evolução na tabela de classificação.

Conhecido pelo estilo ofensivo de armar a equipe, o ataque marcou oito gols, sendo que três saíram na mesma partida, quando o Fortaleza bateu o Goiás, o lanterna. Já a defesa tomou sete tentos.

Após 15 jogos disputados, o Fortaleza é o 8º colocado, com 22 pontos. O próximo jogo fora de casa é no dia 7 de novembro, quando encara o Athletico, na Arena da Baixada.

Veja o desempenho do Fortaleza como visitante:



São Paulo 0 x 1 Fortaleza

Goiás 1 x 3 Fortaleza

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Flamengo 2 x 1 Fortaleza

Grêmio 1 x 1 Fortaleza

Santos 1 x 1 Fortaleza

Coritiba 0 x 0 Fortaleza