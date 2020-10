Fortaleza pressiona Atlético-GO em casa, mas não sai do 0 a 0 pelo Brasileiro

O Fortaleza recebeu o Atlético-GO neste domingo e não saiu do 0 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes chegaram a cinco rodadas de invencibilidade no torneio, mas perderam a chance de se aproximar do G6.

Com o controle da partida, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu chances, teve gol anulado na segunda etapa, mas não conseguiu furar a defesa dos visitantes.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 17 pontos na 10ª colocação da tabela, três abaixo do São Paulo, primeiro time do G6. O Atlético-GO aparece logo abaixo, com 16 em 11º.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Fortaleza. Aos 20 minutos, Paulão cabeceou após cobrança de escanteio, mas a bola foi no meio do gol do Atlético-GO. Aos 41, David recebeu na esquerda, cortou o marcador, mas bateu nas mãos de Jean.

A temperatura subiu na etapa final, com o time da casa criando uma série de chances para abrir o placar. Aos três, Romarinho recebeu, dominou no peito e bateu firme – a bola explodiu na trave. Aos 16, David recebeu lançamento longo, dominou na cara do gol e bateu no canto esquerdo para grande defesa de Jean.

Na cobrança do escanteio, David desviou na segunda trave, a bola bateu em Carlinhos e sobrou para Tinga empurrar para as redes. Após revisão do VAR, o gol foi anulado por toque no braço de Carlinhos.

Rondando a área dos goianos, o Fortaleza seguiu criando chances. Aos 27 minutos, Juninho limpou o marcador e bateu firme da intermediária, ao lado direito da trave. Aos 38, Osvaldo recebeu no bico esquerdo da área, fez a finta, mas bateu para fora. Apesar da pressão, nenhum lance gerou gol.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0X0 ATLÉTICO-GO

Local: Castelão. Fortaleza, CE

Data: 4 de outubro de 2020, domingo

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Tinga, Juninho, Quintero, Yuri César e Felipe (Fortaleza); Ferrareis, João Victor e Oliveira (Atlético-GO)

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe (Gabriel Dias) e Marlon (Ronald); Romarinho (Fragapane), Yuri César (Osvaldo) e David (Wellington Paulista)

Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO: Jean; João Victor (Dudu), Éder, Oliveira e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico (Matheuzinho); Janderson (Zé Roberto), Ferrareis (Natanael) e Hyuri (Everton Felipe)

Técnico: Vagner Mancini