Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, neste domingo (18), às 20h30 (horário de Brasília).

O Verdão entra na rodada na sétima colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos e vem de três derrotas seguidas para Botafogo, São Paulo e Coritiba. Já o Fortaleza, vem logo atrás com um ponto a menos. Na última rodada, o Leão do Pici empatou com o Coxa sem gols, no Couto Pereira.

O zagueiro Luan está aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, na Academia de Futebol, em recuperação de lesão sofrida no músculo adutor da coxa esquerda.

Já Lucas Esteves e Marcos Rocha deram continuidade aos seus tratamentos na parte interna do centro de excelência – o lateral-esquerdo sofreu uma lesão na parte interna da coxa esquerda, diferente da que ele havia sofrido anteriormente, que era na parte posterior, enquanto o lateral-direito está com um edema na coxa direita.

Na última quinta-feira (15), o Fortaleza anunciou a contratação de Bergson para o restante da temporada. O atleta de 29 anos está regularizado e esta à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

Data/hora: 18/10/2020 às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá, ambos do RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere, TNT e Tempo Real do L!

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Pendurados: Rogério Ceni, Juninho, Romarinho, Osvaldo, Bruno Melo, Jackson e Paulão

Voltam de suspensão: Felipe e Davi

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Renan Victor, Gustavo Gómez e Matías; Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima e Raphael Veiga; Willian e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes

​Desfalques: Luan, Lucas Esteves e Marcos Rocha (machucados);

Suspensos: Felipe Melo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo);

Pendurados: Wesley, Danilo e Ramires