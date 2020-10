Fortaleza x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

A noite desta próxima quarta-feira promete ser agitada na capital do Ceará. No Castelão, às 19h15, Fortaleza e São Paulo iniciam o duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil (a partida de volta, no Morumbi, acontece no dia 25 de outubro). Quem avançar no confronto garante uma bolada de R$ 3,3 milhões como premiação da CBF.

TABELA

>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

>Veja todos os confrontos da Copa do Brasil

Campeão da Copa do Nordeste na última temporada, o Fortaleza de Rogério Ceni ainda não entrou em campo pela Copa do Brasil. O título em 2019 garantiu vaga já nas oitavas de final do torneio nacional. Já o São Paulo de Fernando Diniz também garantiu posição privilegiada por ser um dos representantes do futebol brasileiro na Copa Libertadores deste ano.

Data/Horário: 14/10/2020, às 19h15 (horário de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Onde acompanhar: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Juanfran, Hernanes, Liziero, Walce e Rojas (departamento médico); Arboleda (defende a seleção equatoriana nas Eliminatórias)

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; David, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni