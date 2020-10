Fóssil de T-Rex é vendido por US$ 31,8 milhões em leilão

O fóssil de Tiranossauro Rex Stan, considerado um dos mais completos já descobertos, foi leiloado ontem (6) pela quantia recorde de US$ 31,8 milhões, o equivalente a mais de R$ 178 milhões, na cotação atual. A venda foi feita pela casa de leilões Christie’s, de Nova York (EUA).

Stan superou em quatro vezes o recorde anterior de uma venda similar. Em outubro de 1997, a inglesa Sotheby’s vendeu o fóssil de T-Rex Sue por US$ 8,36 milhões. Este último foi arrematado pelo Museu de História Natural de Chicago (EUA), onde está atualmente em exibição.

Disputado por compradores americanos e ingleses, segundo o The New York Times, o leilão do T-Rex Stan terminou com um valor bem superior ao do lance inicial. Na abertura da disputa, o lance mínimo foi de US$ 3 milhões e a estimativa era de que o esqueleto do dinossauro fosse adquirido por uma quantia entre US$ 6 e US$ 8 milhões.

A baixa quantidade de fósseis de T-Rex faz Stan ser ainda mais valioso.Fonte: Unsplash

Descoberto em 1987, próximo à cidade de Buffalo, no estado americano da Dakota do Sul, Stan foi nomeado assim em homenagem ao seu descobridor, o paleontólogo Stan Sacrison. Os dados oficiais indicam que ele tinha 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava entre 7 e 8 toneladas, tendo vivido há 67 milhões de anos.

Paleontólogos reclamam dos leilões

A venda de fósseis de dinossauros, especialmente da espécie T-Rex, não tem agradado aos paleontólogos. Como foram descobertos apenas 50 esqueletos de Tiranossauro Rex desde o início do século XX, os pesquisadores temem ficar sem um importante material de estudo.

No mês passado, a Sociedade de Paleontologia de Vertebrados chegou a pedir à Christie’s que restringisse a participação no leilão de Stan a instituições comprometidas com a curadoria de espécies. Como o nome do comprador não foi divulgado, não se sabe se a leiloeira seguiu a sugestão.