Fox Sports e ESPN lideram audiência na quarta-feira com ‘Fox Sports Rádio’ e ‘Linha de Passe’

A rodada do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, dia 7 de outubro, trouxe grandes resultados de audiência para os canais esportivos do grupo Disney. Mesmo sem os direitos de transmissão do Brasileiro, ESPN e Fox Sports tiveram dois programas jornalísticos como os mais assistidos em suas respectivas faixas horárias entre todos os canais da TV paga. A informação foi obtida com exclusividade pelo LANCE!.

No horário do almoço, o Fox Sports Rádio obteve 39% de share entre os canais esportivos e garantiu a liderança de audiência para o Fox Sports ao analisar os confrontos que ocorreriam na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tradicional programa de debate no pós-rodada, o Linha de Passe, da ESPN Brasil, também liderou entre todos os canais da TV por assinatura e registrou uma de suas maiores audiências do ano, com 53% de share entre os canais esportivos.

Os altos índices de audiência em diferentes atrações nos dois canais esportivos do grupo reforçam a tendência que a Disney deverá adotar no futuro uma nova programação, unindo os melhores eventos, transmissões e programas de seus dois canais esportivos. Desde que a fusão entre ESPN e Fox Sports ocorreu, no mês de maio, o grupo Disney vem registrando elevados índices de audiência e disputando a liderança do segmento esportivo a cada mês.

Preocupada em preservar a saúde de seus colaboradores, a Disney tem mantido seus programas com apresentadores e comentaristas em suas casas, com menos de 5% do total de seus funcionários trabalhando nos prédios da ESPN, em São Paulo e da Fox Sports, no Rio de Janeiro, apenas para garantir que os canais permaneçam no ar por questões técnicas.

Novo canal de esportes do grupo, o FOX Sports herdou da ESPN os direitos de transmissão da Premier League, LaLiga, Campeonato Português, Copa da Liga Inglesa, NFL, entre outros. A ESPN passou a exibir jogos da Liga Europa, antes exibida exclusivamente pelo Fox Sports. A Libertadores da América e a Copa do Nordeste foram mantidas de forma exclusiva no Fox Sports, assim como a NBA permaneceu com transmissão somente da ESPN.

Além do compartilhamento de direitos, os canais têm mostrado que estão juntos também nas atrações jornalísticas. De forma habitual os profissionais da ESPN e Fox Sports têm participado de programas nos dois canais, assim como os repórteres do grupo passaram a utilizar camisas e microfones com os logos das duas emissoras esportivas.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.