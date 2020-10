França e Portugal ficam no empate em reedição da final da Euro, e Ronaldo mantém jejum

Na reedição da final da última Eurocopa, sobrou forte marcação e faltaram os gols. França e Portugal ficaram no empate por 0 a 0 no Stade de France, em Paris, neste domingo, pela terceira rodada do grupo 3 da divisão A da Liga das Nações.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No mesmo palco em que os portugueses foram campeões de forma inédita em 2016, a seleção da casa não conseguiu sua ‘vingança’. Já a equipe visitante não obteve a segunda vitória seguida diante dos franceses, uma marca que não alcança desde 1975.

Com o resultado, as duas equipes vão a sete pontos, e os portugueses aparecem na liderança por conta do melhor saldo de gols (5 a 3). A Croácia está na terceira posição com três pontos após ter vencido a zerada Suécia por 2 a 1, em casa, mais cedo.

O placar ainda manteve uma (rara) marca negativa de Cristiano Ronaldo. Depois de cinco jogos, ele segue sem ter feito gols contra a França. O astro encarou os Bleus na semifinal da Copa do Mundo de 2006, em amistosos em 2014 e 2015, além do duelo deste domingo e da decisão da Euro passada.

Paul Pogba e Cristiano Ronaldo em ação durante França x Portugal Getty Images

França 0 x 0 Portugal

GOLS: –

FRANÇA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández; Rabiot, Kanté e Pogba; Griezmann; Mbappé (Coman) e Giroud (Martial). Técnico: Didier Deschamps

PORTUGAL: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro (João Cancelo); William Carvalho (João Moutinho) e Danilo Pereira; Bernardo Silva (Diogo Jota), Bruno Fernandes (Renato Sanches) e João Félix (Francisco Trincão); Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos



1 Relacionado

Dos 28 jogadores que atuaram na final da Euro em 2016, 13 estiveram em campo neste domingo. Foram 7 de Portgual (Rui Patrício, Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Renato Sanches, João Moutinho e Cristiano Ronaldo) e 6 da França (Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Anthony Martial e Kingsley Coman).

A França não passava um primeiro tempo sem marcar desde o 1 a 1 com a Turquia em outubro de 2019. Nos 5 jogos seguintes, os franceses tinham balançado as redes antes do intervalo.

Hugo Lloris chegou a 117 jogos pela seleção francesa e é o 3º que mais jogou pelo país, atrás só de Lilian Thuram (142) e Thierry Henry (123). Dado do Opta Sports.

Cristiano Ronaldo soma 5 jogos e 0 gols contra a França.

Nos últimos 12 jogos entre as seleções, foram 10 vitórias francesas, uma portuguesa e um empate.

Partida teve 10 finalizações (3 no alvo) de cada lado. Português encerraram com 50,8% de posse de bola.

O jogo

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Em um primeiro tempo equilibrado e de marcação muito intensa, cada time finalizou quatro vezes, sendo que só os franceses acertaram o alvo – uma única vez. Na posse de bola, os porgueses foram pouco superiores, com 53,4%.

A partida voltou movimentada depois do intervalo, sendo que a França era mais presente no campo de ataque no começo. De qualquer forma, as marcações seguiam muito fortes e se sobressaíam, fazendo com que o duelo seguisse sem chances claras de gol.

Aos 28min, a rede até seria balançada, com Pepe completando de cabeça após uma cobrança de falta de Guerreiro, mas o lance não estava valendo por conta de impedimento do zagueiro corrretamente marcado.

Já nos acréscimos, Cristiano Ronaldo quase marcou ao parar em boa defesa de Lloris, após boa jogada de Trincão, que havia acabado de entrar em campo.

Próximos jogos

Agora, as duas seleções voltam a campo no meio de semana pela Liga das Nações.

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Croácia x França

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Portugal x Suécia

*horário de Brasília