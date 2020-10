Francis assina com o Vila Nova e espera ajudar no acesso à Série B

Após passagem pelo Botafogo-SP, o atacante Francis está de casa nova para os próximos meses. O jogador, que já atuou no São Bento e no futebol japonês, acertou com o Vila Nova-GO para este semestre e espera ter sucesso no Tigrão.

– Quando recebi o convite do Vila não pensei duas vezes. Um clube grande, com torcida apaixonada e que sempre está presente com a equipe. Estou muito feliz com essa oportunidade e espero ter sucesso no clube. Vou trabalhar para fazer uma grande temporada com a camisa do Vila e para honrá-la até o fim.

Segundo Francis, a meta de todos é conquistar o acesso para a Série B.

– A equipe vem fazendo uma boa Série C é isso é importante. Agora é manter esse ritmo para chegar às finais e brigar pelo acesso para a Série B.