Fred completará 300 jogos pelo Fluminense contra o Goiás

Quando entrar em campo na noite desta quarta-feira com a camisa Tricolor, Frederico Chaves Guedes, mais conhecido como Fred, completará 300 jogos pelo Fluminense. Aos 37 anos, o atacante está em sua segunda passagem pelo clube que mais atuou na carreira.

Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense e participou dos principais títulos do clube neste século, os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012.

Terceiro maior artilheiro do clube, com 173 gols, só perde para Orlando Pingo de Ouro (184) e o incrível Waldo (319).

“Para mim é um motivo de orgulho e honra. Cada vez que eu coloco a camisa tricolor é como se fosse minha estreia contra o Macaé. Vai aumentando também a responsabilidade, mas eu me sinto cada vez melhor com essa camisa. Sou muito grato a Deus e a torcida, e a todo mundo que apoiou a eu poder reviver esse sonho de jogar no Fluminense novamente”, disse Fred ao site oficial do Flu.

Apesar da contagem, Fred ainda está longe dos jogadores que mais atuaram pelo Tricolor, e ocupa apenas o 31º lugar na lista. No topo está o goleiro Castilho, que disputou nada menos do que 697 jogos entre 1947 e 1965. Ele é seguido por Pinheiro, com 603 jogos e Telê Santana, ex-treinador da Seleção Brasileira, com 559.

O Fluminense encara o Goiás fora de casa nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Serrinha às 20h30, no horário de Brasília.