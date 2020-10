Fred revê maior vítima e tenta deslanchar no Fluminense

De ânimo renovado após a goleada sobre o Coritiba, o Fluminense tem uma inspiração a mais contra o Botafogo, neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos: Fred. O atacante completou 37 anos neste sábado e deve ser titular do Tricolor no clássico, justamente contra o rival que mais castigou ao longo da carreira.

O Botafogo é a vítima predileta de Fred. Com a camisa tricolor, ele fez 14 gols no rival. A conta fica maior somando a trajetória mineira do artilheiro, que marcou dois gols sobre o clube carioca pelo Cruzeiro e outros dois gols pelo Atlético-MG. Ou seja, o centroavante já fez 18 gols no Bota.

Fred ainda busca deslanchar neste retorno ao Fluminense. Até agora, em dez jogos, fez apenas um gol, no clássico com o Vasco. O centroavante sofreu com problemas – precisou operar o olho esquerdo. Além disso, também lesionou a coxa direita e ficou afastado para se recuperar da Covid-19. O retrospecto contra o Botafogo pode inspirar o centroavante e ser o ponto de partida para que volte a brilhar de vez.

Fernando Pacheco ganha chance no ataque do Fluminense

Sem Wellington Silva, que sofreu lesão na coxa esquerda na goleada sobre o Coritiba, o Fluminense deve ter Fernando Pacheco no ataque. O peruano deve ser a novidade tricolor no clássico com o Botafogo.

O técnico Odair Hellmann deve escalar o Fluminense da seguinte maneira: Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Fernando Pacheco e Fred.

O Fluminense está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos em 12 jogos.