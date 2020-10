Freewrite Traveler é a máquina de escrever com tela e-ink embutida

Enquanto celulares e computadores estão lotados de programas para escrever, nem sempre os autores de livros conseguem focar na prática por causa das distrações trazidas pelos eletrônicos. Para atender esse específico mercado, a empresa Freewrite lançou recentemente uma nova “máquina de escrever moderna”, que possui teclado de notebook e uma tela e-ink.

O dispositivo lançado pela companhia recentemente é o Freewrite Traveler, segundo dispositivo já feito pela marca. A companhia já possui uma máquina de escrever no mercado há alguns anos, mas a nova versão conta com melhorias, além de design portátil.

O Freewrite Traveler conta com uma tela de seis polegadas e-ink, além de um display secundário que exibe status do documento em desenvolvimento. Diferente do modelo original, o produto também conta com dobradiças, que permitem compactar o painel e o teclado para garantir um visual mais compacto.

Salvamento em nuvem

O aparelho da Freewrite conta com um sistema próprio e traz conexão Wi-Fi apenas para que as configurações básicas sejam realizadas. Tudo que o usuário pode fazer no aparelho é escrever e salvar seus documentos.

Segundo explica o Engadget, o produto conta com sincronização na nuvem e os documentos são salvos em um sistema próprio da Freewrite chamado Postbox. Além disso, o usuário também pode ativar o salvamento em nuvem para outras plataformas, como Google Drive, Dropbox e Evernote.

Segundo a fabricante, o produto conta com memória interna suficiente para aguentar até um milhão de páginas. A bateria também promete não decepcionar e entrega até quatro semanas de uso sem precisar de recarga.

Um detalhe que pode incomodar, porém, é a ausência de suporte para mouse. Apesar de parecer um notebook, o Traveler não possui um trackpad e todos os comandos são realizados por meio do teclado.

O Freewrite Traveler está disponível para compra nos Estados Unidos por US$ 429, cerca de R$ 2.460 em conversão direta.