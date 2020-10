Friends: piada de Rachel para Ross tem significado revelado por produtor

Quando uma série faz muito sucesso, alguns detalhes são discutidos pelos fãs durante anos.

No caso de Friends, uma frase irônica soltada por Rachel (Jennifer Aniston) durante uma briga com Ross (David Schwimmer) deixou os fãs intrigados por 23 anos. Pelo menos até o produtor-executivo Greg Malins explicar o que ela quis dizer.

Fonte: Reprodução / NBC

A cena aconteceu no episódio “The One With the Jellyfish”, na quarta temporada. Ross e Rachel reatam, mas logo voltam a se desentender e ele vai embora.

Na porta, Rachel grita: “Não é tão comum, não acontece com todo cara, e é um grande problema!”. Quando ela fecha a porta, Chandler (Matthew Perry) grita: “Eu sabia!”, o que deixou todo mundo se perguntando do que a personagem estava falando.

“Eles estavam se insultando,” explicou Greg Malins ao Entertainment Weekly, “e eu tive essa ideia na minha cabeça em que [Rachel] dizia, ‘Bem, uma vez, quando você ejaculou prematuramente, eu disse a você que estava tudo bem, mas não estava'”.

O produtor-executivo ainda acrescentou que a piada era uma referência a uma cena do episódio “The One Where Ross and Rachel…You Know”, em que a personagem confundiu uma caixa de suco amassada com uma ejaculação precoce de Ross. Malins relembrou que a sala de roteiristas adorou a referência sutil.

