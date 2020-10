Fronteiras do Universo: 2ª temporada ganhar trailer recheado de ação

A HBO divulgou um trailer completo da 2ª temporada de His Dark Materials (Fronteiras do Universo) que traz muita ação, profecias e daemons, além de nos preparar para “a maior guerra que já existiu”.

O vídeo mostra a faca sutil, objeto que dá nome ao segundo livro — A Faca Sutil (The Subtle Knife) — da saga Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman, e que serve de base para a série da HBO.

Assista ao trailer:

Confira a sinopse oficial da 2ª temporada de His Dark Materials, divulgada pela HBO:

“A segunda temporada de His Dark Materials começa depois que Lord Asriel abriu uma ponte para um novo mundo e, perturbada com a morte de seu melhor amigo, Lyra segue Asriel para o desconhecido.

Em uma estranha e misteriosa cidade abandonada, ela conhece Will, um garoto do nosso mundo que também está fugindo de um passado conturbado. Lyra e Will descobrem que seus destinos estão ligados a reunir Will com seu pai, mas descobrem que seu caminho é constantemente frustrado quando uma guerra começa a se formar ao redor deles.

Enquanto isso, a Sra. Coulter procura Lyra, determinada a trazê-la para casa por qualquer meio necessário”.

Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda retornam ao elenco da nova temporada, ao lado das novidades Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby. Phoebe Waller-Bridge irá dublar Sayan Kötör, a daemon de John Parry (Scott).

His Dark Materials retorna à programação da HBO no dia 16 de novembro. Os novos episódios também estarão disponíveis no streaming HBO Max.