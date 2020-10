Funimation divulga detalhes de planos para o streaming de animes no Brasil

A Funimation, provedora global de conteúdo de animes, anunciou detalhes dos preços de sua expansão para a América Latina, cuja data de lançamento — dezembro de 2020 – está próxima. A Funimation, que atualmente encontra-se disponível nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, irá se expandir para o Brasil e México oferecendo séries de anime legendadas em português e espanhol, respectivamente, com alguns títulos selecionados dublados.

O serviço estará inicialmente disponível somente na Web, e em vários aplicativos e plataformas de Smart TV em 2021.

O serviço SVOD (Vídeo sob Demanda) da Funimation estará disponível a R$ 24,90 Reais por mês (ou R$ 249,00 Reais anualmente) no Brasil e 99 Pesos por mês (ou 990 Pesos anualmente) no México. Este preço único (chamado Premium Plus) não inclui publicidade.

Os usuários podem se inscrever para uma avaliação gratuita de duas semanas. A Funimation Brasil aceitará cartões de crédito Visa, Mastercard e PayPal no lançamento com mais opções disponíveis à medida que os aplicativos sejam lançados.

Os fãs de anime no Brasil e no México poderão curtir mais de 1.500 horas de mais de 200 séries e filmes durante a oferta inicial de conteúdo, incluindo:

As grandes franquias de anime My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord, Sword Art Online, Fruits Basket e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Os favoritos dos fãs como Cowboy Bebop, Steins;Gate & Love Live! Sunshine!!

Além de Danganronpa, Noragami, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, The Promised Neverland e Plunderer

Após o lançamento, a Funimation continuará adicionando ainda mais conteúdo, incluindo várias séries em Simulcast da temporada de outono do Japão, bem como alguns títulos clássicos de catálogo.