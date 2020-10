Gabi Morais, meia do Famalicão, mira volta à seleção para Olimpíadas de Tóquio

A meio-campista Gabi Morais trocou o futebol brasileiro pelo português em 2016, na época para jogar pelo Braga. Entre idas e vindas, a cearense continua em Portugal, agora defendendo o Famalicão.

Aos 26 anos, ela agora almeja uma vaga para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 com a seleção, na qual já teve passagem no ano passado, antes da Copa do Mundo Feminina.

“Minha chegada a seleção é consequência do meu trabalho. Eu estou trabalhando para chegar e ficar lá novamente. Antes de vir para Portugal, o pessoal da seleção entrou em contato comigo. Estou trabalhando para pode ser convocada, visando as Olimpíadas. É um sonho que tenho e vou trabalhar para isso acontecer”, disse.

A meia também comentou sobre a volta das competições esportivas da modalidade, e as consequências que a pandemia causou ao esporte. “A gente sabia que iríamos ter dificuldade em relação aos salários, a dificuldade que o feminino já tem. O futebol feminino vinha em um momento muito bom, estava sendo mais valorizado. Espero que deem continuidade, para que possamos crescer mais e mais. Vejo muita evolução de uns tempos pra cá. Aqui em Portugal vejo muito crescimento”, ressaltou.