Gabriel chega a 48 cartões pelo Corinthians com menos da metade das partidas de Ralf

Gabriel voltou a ganhar oportunidade como titular do Corinthians no último sábado, diante do Red Bull Bragantino. A atuação não empolgou, assim como a de todo o time, e a repercussão em cima do volante acabou se resumindo ao cartão amarelo recebido por ele com apenas 26 minutos de jogo.

Desde que chegou ao Corinthians, em 2017, Gabriel já acumulou 48 cartões amarelos em 157 jogos (sem contar amistosos e torneios de pré-temporada), o que dá aproximadamente um cartão recebido a cada 3,26 jogos.

Em 2020, Gabriel tem média de um cartão amarelo a cada 2,7 jogos. Foram cinco advertências nas últimas 10 partidas, sendo que neste período só em quatro oportunidades Gabriel jogou do começo ao fim.

Segundo o site de estatísticas ogol.com.br, Gabriel já defendeu o Corinthians por 12.562 minutos, ou seja, a média é de 80 minutos em campo por atuação.

Comparação com Ralf

Antes de Gabriel, o último jogador a se consolidar no setor e com a camisa 5 do Corinthians foi Ralf, que chegou ao clube em 2010 e ficou até 2015. Depois, voltou em 2018, quando inclusive ganhou a titularidade do próprio Gabriel, e se despediu novamente após a temporada de 2019.

Ao contrário do atual membro do elenco corintiano, Ralf ganhou fama pelo poder na marcação, espírito de liderança e, principalmente, por fazer o “trabalho sujo” de maneira “limpa”.

Em 420 jogos pela equipe do Parque São Jorge, Ralf recebeu 55 cartões amarelos. Hoje no Avaí, o jogador de 36 anos teve um histórico de um cartão a 7,64 atuações pelo alvinegro, aproximadamente.

Para receber o 48º cartão, atual recorde de Gabriel, Ralf precisou de 353 partidas, mais do que o dobro do seu principal sucessor no clube.

Um dos maiores ídolos da história corintiana, Ralf defendeu a camisa preta e branca em 35.538 minutos, média de 84,6 minutos por partida.

NÚMEROS DE GABRIEL

48 cartões amarelos

157 jogos pelo Corinthians

12.562 minutos pelo Corinthians

80 minutos em média por jogo

1 cartão a cada 3,26 jogos (aproximadamente)

1 cartão a cada 2,7 jogos (aproximadamente) em 2020

NÚMEROS DE RALF

55 cartões amarelos

420 jogos pelo Corinthians

353 jogos para levar 48 cartões amarelos

263 jogos a mais que Gabriel

35.538 minutos pelo Corinthians

84,6 minutos em média por jogo

1 cartão a cada 7,64 jogos (aproximadamente)