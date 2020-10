Gabriel Santos comemora primeiro gol como profissional pelo São Caetano

Em busca do título do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Caetano pôde comemorar outra questão além da vitória no primeiro jogo da final contra o São Bento. Gabriel Santos, recém promovido do Sub-17, foi autor do segundo gol no triunfo por 3 a 2 e apresenta ter um futuro promissor.

O jovem jogador teve que substituir, ainda no primeiro tempo, Alex Reinaldo, lesionado. Contudo, Gabriel assumiu a responsabilidade e foi fundamental para o resultado do Azulão. O atleta completou 18 anos em fevereiro e balançou as redes pela primeira vez como profissional.

O meio-campista ficou feliz com a oportunidade e disse estar à disposição do técnico Alexandre Gallo para qualquer situação. “Não acreditei naquela bola, mas o [Everton] Dias me falou para eu chegar sempre na área e eu consegui fazer o gol. Estou bastante feliz. Está sendo um sonho [jogar pelo profissional]. Precisou, eu vou entrar. Pode ser até de goleiro, eu quero estar jogando. Quero apenas ajudar o São Caetano”, declarou Gabriel, o qual tem apenas quatro aparições pela equipe.

O segundo jogo da decisão da A-2 será nesta segunda-feira (12), no estádio Anacleto Campanella, casa do Azulão, às 17h. “Precisamos tomar cuidado, pois ainda tem o jogo da volta. Vamos nos preparar bastante para conseguir um bom resultado”, concluiu o jovem.