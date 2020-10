Gabriel Sara volta a treinar e viaja para Curitiba; veja provável time

Sob protestos da torcida, que gritou palavras de ordem contra a diretoria, o técnico Fernando Diniz e alguns atletas do elenco, o São Paulo realizou no CT da Barra Funda, neste sábado, o último treinamento antes de encarar o Coritiba, no próximo domingo (04), às 16h, no Couto Pereira.

A principal novidade da atividade foi a presença do meia Gabriel Sara, que voltou a treinar sem restrições e viajará com o grupo para o duelo no Paraná. O atleta vinha se recuperando de uma gastroenterocolite aguda, segundo a assessoria de imprensa do Tricolor paulista.

O técnico Fernando Diniz deu prioridade aos trabalhos táticos, conduzindo um coletivo em que testou algumas variações na equipe. O treinador parou constantemente a atividade para passar orientações e corrigir o posicionamento dos atletas.

Após a atividade, o elenco embarca na tarde deste sábado para a capital paraense. Hernanes, com uma lesão na coxa direita, está fora da partida. Liziero, Rojas e Walce, lesionados, também não jogam. Em compensação, Diniz pode escalar o atacante Luciano, destaque da equipe, que estava suspenso na Libertadores.

Um provável time para o jogo de amanhã é: Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Luciano.



O Tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão com 19 pontos conquistados, atrás apenas de Internacional e Atlético-MG.