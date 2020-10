Gabriel Sara volta a treinar e viajará com o São Paulo para Curitiba

Gabriel Sara voltou a treinar com o restante do elenco na manhã deste sábado, dia da última atividade do São Paulo no CT da Barra Funda antes de encarar o Coritiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma sequência como titular, o jovem revelado em Cotia não atuou contra o River Plate por conta de uma gastroenteroculite.

Por causa do problema gastrointestinal, o meia não participou do treinamento de sexta-feira e era dúvida para a viagem a Curitiba, no entanto, após a atividade deste sábado, ficou definido que Gabriel Sara reforçará o São Paulo neste momento difícil da equipe na temporada.

A grande dúvida é se ele começará a partida contra o Coritiba como titular ou na reserva. Como ficou ausente apenas de um dos dois treinos do São Paulo para o duelo no Paraná, Fernando Diniz pode acabar escolhendo o jovem para começar jogando, até porque Hernanes não estará disponível – sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Caso Gabriel Sara não reúna condições de iniciar a partida, Diniz tem duas possibilidades: escalar Luan e adiantar Tchê Tchê para fazer o papel de segundo volante, com Igor Gomes e Daniel Alves como meia, e Luciano e Pablo no ataque. A outra alternativa é contar com um trio no meio (Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes) e escalar três atacantes (Vitor Bueno, Pablo e Luciano).

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, o São Paulo precisa da vitória não só para não deixar seus rivais se distanciarem na ponta da tabela, mas também para acabar com a incômoda sequência de seis jogos sem vitória.