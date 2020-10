Após se trancar no quarto ao testar positivo para Covid-19, Luana Piovani entregou os filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento com Pedro Scooby, ao surfista. Agora, ela consegue circular pela casa. “A gaiola diminuiu de peso”, comemorou ela ao contar que o ex-marido está cuidando dos pequenos.

A atriz contou na manhã deste domingo (4) em seu perfil no Instagram que o exame que realizou para saber se já havia se curado do vírus mostrou que ela continua infectada. “Sei que todo mundo está curioso para saber a história do resultado e vim aqui dizer que bom que pelo menos agora estou com uma jaula, não só com uma gaiola, porque deu positivo”, revelou ela.

Luana, que está morando em Portugal, explicou que terá que ficar mais uma semana de quarentena, mas que com as crianças na casa do pai, ela pode sair do quarto e andar pela casa. “Vocês viram que estou em cenário novo? Estou aqui na minha cozinha. Imagina pra mim o que não foi poder sair do meu quarto? Ufa! As crianças foram lá para o Pedro e agora eu tenho minha casa só pra mim e aí posso sair da minha gaiolinha, que virou uma jaulinha”, brincou.

Diante da preocupação com a doença, Piovani disse estar feliz por conseguir passar por esse momento em casa e não precisar ir para o hospital. Além disso, a atriz agradeceu a parceria do ex-marido por apoiá-la com os filhos. “Pedro merece toda a minha gratidão. O caos fica pior quando, além de afetar a você, ele esbarra em outros.”

A mãe de Pedro, Liz e Bem contou que Scooby tem distraído as crianças, já que elas estão impedidas de ir à escola. “Agora as crianças ficam com ele, e a gaiola diminui de peso. Que bom tê-lo como parceiro e poder contar com você, foi sempre tão almejado esse dia e é hoje!”, agradeceu ela, após tantas brigas públicas entre os dois.

