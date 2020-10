Gal Gadot e Patty Jenkins repetirão parceria em filme sobre Cleópatra

A atriz Gal Gadot, também conhecida por ter interpretado a Mulher-Maravilha, vai se juntar novamente à cineasta Patty Jenkins para mais um projeto. Um novo filme sobre Cleópatra, a lendária rainha do Egito, está em produção pela Paramount Pictures, contando com as duas artistas, respectivamente, nas posições de atriz principal e diretora geral.

Essa será a chance de Gal Gadot, em alta em Hollywood, de interpretar um papel bastante consagrado no cinema e que já pertenceu a atrizes como Theda Bara, Claudette Colbert e Elizabeth Taylor no passado. Vale lembrar, inclusive, que a versão protagonizada por esta última é considerada, até hoje, como um dos filmes mais caros de todos os tempos.

Patty Jenkins e Gal Gadot vão repetir parceria de sucesso em novo filme. (Reprodução)Fonte: Gregg DeGuire/Getty Images

Nos últimos anos, uma série de projetos envolvendo a mítica Cleópatra estiveram em discussão em diversos estúdios de Hollywood. O último deles, um projeto da Sony, especulava a participação de Angelina Jolie e também de Lady Gaga para o papel central. Até o momento, não está claro se ele ainda está desenvolvimento.

Emma Watts, presidente do Paramount Motion Pictures Group, teria conseguido os direitos do projeto em questão com muito esforço. E assim, supostamente, derrotado o interesse de outros pretendentes, como a Apple, a Universal, a Warner Bros. e também a plataforma de streaming da Netflix.

Antes mesmo que Cleópatra comece a ser filmado, a parceria de sucesso, até o momento, entre Gal Gadot e Patty Jenkins poderá ser vista em Mulher-Maravilha 1984, a tão aguardada sequência da super-heroína da DC, que deve estrear em dezembro deste ano.

O primeiro filme da Mulher-Maravilha pode ser assistido pela Netflix.



Fonte: Tecmundo