Galhardo agradece ajuda dos companheiros por fase no Inter

A boa fase de Thiago Galhardo voltou. Após os dois gols diante do Bragantino, o atacante foi importante contra o Athletico e ajudou o Colorado a vencer por 2 a 1.

Na saída de campo, o camisa 17 não escondeu a sua felicidade pelos objetivos dentro de campo e agradeceu os companheiros e diretoria.

‘Estou feliz pelo momento que estou vivendo fora de campo, o que facilita para que as coisas aconteçam dentro. Agradecer a todo mundo. O presidente, o Rodrigo Caetano, que me trouxe, e o grupo, que me acolheu muito bem, e a comissão técnica. O mais importante é o título, do que qualquer premiação individual. Nosso trabalho está muito bonito dentro e fora de campo. Independentemente de quem joga, temos conseguido manter o alto nível com intensidade. Temos que sempre melhorar, mas tenho que parabenizar a todos por ter a defesa menos vazada e um dos ataques mais positivos’, afirmou.

Vale lembrar que, com o gol marcado neste domingo, Thiago Galhardo alcançou a marca de 13 gols no torneio.