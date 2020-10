Galhardo diz que gol do Grêmio foi ‘contestável’ e exalta postura do Inter no Gre-Nal: ‘Fizemos um baita jogo’

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo fez mais um neste sábado e acabou com o jejum de gols do Internacional em Gre-Nais no ano. Saindo atrás do placar, o Colorado empatou em um 1 a 1 e segue na vice-liderança do torneio nacional.

Após a partida, Galhardo exaltou a postura do Inter na partida e afirmou que o gol do Grêmio foi “contestável”, já que ele alega ter sofrido falta na origem da jogada.

“Nós fizemos uma grande partida. Controlamos bem o jogo. Mesmo com um a menos não sofremos perigo. O gol deles é contestável, porque ele me encosta e quando estamos correndo o pouco que encosta já acaba desequilibrando. Mas não estou aqui para criticar”, disse aos canais Premiere na saída de campo, se referindo ao gol de Pepê no início do segundo tempo.

Thiago Galhardo comemora após marcar para o Inter sobre o Grêmio Ricardo Duarte/SC Internacional

“Acho que fizemos um baita jogo, eu mesmo tive três oportunidades e conclui só uma em gol. Eu me cobro muito por isso, tento ficar o máximo concentrado para quando tiver as oportunidades conseguir fazer. Infelizmente a gente continuar sem vencer o Gre-Nal, mas estamos fazendo grandes jogos. Estamos no 2º lugar mesmo com dois jogos a mais, estamos nas oitavas de final da Copa do Brasil, muito próximo da classificação na Libertadores”, seguiu.

“Continuar trabalhando, acho que temos que evoluir e esse jogo pode ser a chave para mudar. É manter isso que a gente vem fazendo e sempre melhorar como diz o Coudet”, concluiu o jogador.

O Internacional aparece em 2º na tabela do Brasileirão com 22 pontos em 13 jogos, dois a menos que o Atlético-MG, que fez só 11 partidas até o momento.