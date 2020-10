Galhardo marca dois, Inter vence o Red Bull e encosta no líder Atlético-MG

Depois de cinco jogos, o Internacional voltou a sentir o gosto da vitória em 2020. Nesta quinta-feira, no fechamento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o colorado foi até Bragança e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0.

Artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo foi o homem do jogo com os dois gols colorados, aos 17 e aos 25 minutos do primeiro tempo.

Agora, Galhardo acumula 12 gols na Série A, bem à frente do vice-artilheiro do campeonato, Marinho, com 8 gols.

O resultado traz alívio para Eduardo Coudet e o Inter, que volta a vencer após duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos.

O Inter agora vai aos 25 pontos e fica somente dois atrás do líder Atlético-MG, porém com um jogo a mais que o Galo.

Já o Red Bull segue na vice-lanterna com 12 pontos e luta contra o rebaixamento.

Red Bull 0 x 2 Internacional

GOLS: Thiago Galhardo 2x

RED BULL BRAGANTINO: Julio Cesar; Aderlan, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller (Uillian), Claudinho (Thonny Anderson); Artur (Leandrinho), Alerrandro (Ytalo) e Tubarão Técnico: Mauricio Barbieri

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenílson, Patrick (Moledo) e Boschilia (Marcos Guilherme); Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Pottker (Abel Hernandez) Técnico: Eduardo Coudet

Classificação

– Red Bull Bragantino: 19º lugar, com 12 pontos

– Internacional: 2º lugar, com 25 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 11/10, 20h30*, Inter x Athletico-PR

Domingo, 11/10, 18h30*, Atlético-GO x Red Bull Bragantino

*horário de Brasília