Galhardo marca, Inter bate o Athletico-PR e segue na cola do Atlético-MG

O Internacional segue na caça ao líder Atlético-MG. Neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe colorada bateu o Athletico-PR, por 2 a 1, em casa, e se manteve na cola dos mineiros, que venceram no sábado.

O confronto começou movimentado no Beira-Rio. Logo aos seis minutos, o artilheiro Thiago Galhardo deixou a sua marca. Após escanteio curto, Heitor cruzou na medida para o atacante marcar o seu 13º gol no nacional. E a vantagem aumentou aos 35, com Abel Hernández, depois de mais um cruzamento de Heitor.

Já aos 41, o Furacão voltou ao jogo. Carlos Eduardo arrancou pela direita e colocou a bola na cabeça de Renato Kayzer, que não desperdiçou e descontou.

Na segunda etapa, os anfitriões quase marcaram mais um, mas Jandrei fez uma grande defesa em finalização a queima roupa de Abel Hernández. Na sequência foi a vez de Thiago Galhardo assustar, em perigosa cabeçada que tirou tinta da trave.

A resposta dos visitantes saiu aos 41, em bela cobrança de falta Ravanelli que parou no travessão. Já aos 47, Marcelo Lomba operou dois milagres, em finalizações seguidas de Renato Kayzer e Fabinho, evitando o empate e garantindo o triunfo.

Com a vitória, o Inter foi a 28 pontos, ficando apenas atrás do Atlético-MG, que é o líder com 30. Já o Athletico está em 16º, com 15.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 ATHLETICO-PR

Local: Beira-Rio, Porto Alegre, RS

Data: 11 de outubro de 2020, domingo

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: D’Alessandro (Internacional)

GOLS: Thiago Galhardo, aos 6 do 1ºT, e Abel Hernández, aos 35 do 1ºT (Internacional); Renato Kayzer, aos 41 do 1ºT (Athletico-PR)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Praxedes (Musto), Patrick (william Pottker) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Abel Hernández (D’Alessandro)

Técnico: Eduardo Coudet

ATHLETICO-PR: Jandrei; Jonathan (Walter), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Alvarado), Erick (Ravanelli), Léo Cittadini (Fabinho) e Christian; Carlos Eduardo (Pedrinho) e Renato Kayzer

Técnico: Eduardo Barros