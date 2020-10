Galhardo mira “grande atuação” do Inter para quebrar o tabu diante do Grêmio

Na véspera do confronto entre Grêmio e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Thiago Galhardo concedeu entrevista coletiva. O destaque do Colorado no torneio nacional revelou incômodo com a sequência de resultados negativos contra o Tricolor, apontando que será necessário fazer um grande jogo.

O time de Renato Portaluppi defende um tabu de 10 jogos sem perder para o principal rival. Apenas em 2020, a sequência é de cinco partidas, com quatro vitórias do Grêmio e um empate.

Ao falar sobre o Gre-Nal, Thiago Galhardo apontou que a equipe de Coudet vai precisar superar o cansaço para quebrar a marca negativa.

“Obviamente viemos de uma viagem desgastante, mas quando se trata de Gre-Nal devemos deixar tudo isso de lado. A gente está louco para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que o Coudet vai colocar o melhor do Internacional em campo”, disse o jogador.

“Nós queremos vencer, queremos acabar com esse tabu. Todos estamos com o mesmo objetivo, que é acabar de vez com isso (…) É uma coisa que nos incomoda muito, espero que nós possamos fazer um grande jogo”, completou.

No momento, o Internacional é segundo colocado do Brasileirão com 21 pontos. Apesar da boa campanha no torneio, a equipe recebe críticas por conta da oscilação. De acordo com Galhardo, a queda de rendimento tem sido comum em diversas equipes, considerando o impacto que a pandemia do novo coronavírus causou no futebol.

“Temos feito bons jogos, é normal a oscilação que nós estamos tendo no ano, já que teve a pandemia que encurtou ainda mais nosso calendário. Todos os times do país e do mundo estão passando por isso. Todos os times oscilaram, o futebol brasileiro tem ficado cada ano que passa mais disputado. Agora temos Gre-Nal, vamos fazer de tudo para ganharmos, não tem ninguém mais incomodado que nós”, concluiu.