Galhardo quebra jejum de gols do Inter no Gre-Nal

Na tarde deste sábado, o Internacional foi até a Arena do Grêmio e arrancou um empate por 1 a 1. O gol do Colorado saiu através de Thiago Galhardo em cobrança de pênalti e impediu mais um revés no Gre-Nal.

Apesar de não quebrar o tabu sem vencer o rival, o torcedor do Colorado pôde ver um jogador da sua equipe balançar a rede do rival depois de dois anos.

A última vez que um jogador do Inter marcou contra o Grêmio foi em setembro de 2018. Na ocasião, Edenilson deu a vitória ao Colorado por 1 a 0.