Galhardo sobre atuação do Inter: ‘Fizemos um grande jogo’

Em jogo truncado na Arena, o Internacional arrancou um empate contra o Grêmio e segurou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos.

O gol de empate do Colorado saiu através de Thiago Galhardo, que anotou a cobrança de pênalti. Apesar de continuar com o tabu de não vencer o maior rival (11 jogos), o atacante do Colorado acredita que o seu time fez um bom jogo.

‘Fizemos uma grande partida. Controlamos bem o jogo. Mesmo com um a menos, não sofremos perigo. O gol deles é contestável. Fui atingido. Me cobro muito. Tive três oportunidades. Não ganhamos, mas estamos muito próximo da classificação na Libertadores. Este jogo pode ser a chave. Temos que manter o que fazemos’, afirmou.

Agora, o Internacional volta a campo no meio da semana, quando encara o Bragantino, no interior de São Paulo.