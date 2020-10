Galisteu confessa levar ‘irresponsabilidade’ a Senna e não esquece sua morte · .

Uma das “viúvas” de Ayrton Senna, Adriane Galisteu contou alguns detalhes da relação que manteve com o piloto de Fórmula 1. A apresentadora confessou que levava “irresponsabilidade” à vida do tricampeão mundial a fim de tentar fazê-lo se distrair, já que ele raramente se desligava do trabalho. Ela também disse que a morte dele está viva em sua memória até hoje.

“Eu tinha 19 anos. Claro que eu levei toda a irresponsabilidade para ele. Falava: ‘não precisava fazer a barba. Fica cabeludo, fica barbudo'”, contou Galisteu, em entrevista ao Esporte Espetacular, exibida neste domingo (11). “Eu achava curioso que ele não se divertia com tudo que tinha aos pés dele. E eu ficava puxando ele para isso. Tanto que insistia para ele tirar férias”, completou.

Adriane Galisteu e Senna namoraram em 1993, um ano antes da morte do piloto, que ocorreu no dia 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino. A apresentadora revelou que não sai de sua cabeça o acidente que tirou a vida do piloto no circuito de Ímola, na Itália.

“Toco a minha vida, tenho 47 anos, mas 1994 está sempre aqui [na cabeça]. Sou casada com um brasileiro [Alexandre Iódice] que amava o Ayrton também. Meu filho [Vittorio] tem 9 anos e já sabe quem foi o Ayrton. Ele sabe da importância do Ayrton para a mãe dele, para o Brasil e para o mundo”, destacou a loira.

A entrevista da apresentadora e de outros nomes importantes que conviveram com Senna, como Galvão Bueno, fazem parte de uma série de reportagens que o Esporte Espetacular produziu em homenagem aos 70 anos da Fórmula 1. A cada semana, o dominical da Globo traz um capítulo diferente da história da principal categoria do automobilismo mundial.

Além de Galisteu, Senna também namorou com Xuxa Meneghel, foi casado com Liliane Vasconcellos Souza, e se relacionou com Adriane Yamin, que recentemente lançou um livro sobre seu romance com o ídolo nacional.