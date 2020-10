Galo confirma o empréstimo de Léo Sena para o Spezia, da Itália

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira, 2 de outubro, que vai emprestar o volante Léo Sena para o Spezia Calcio, da primeira divisão italiana. O jogador já havia sido liberado para viajar e se juntar ao time italiano.

O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim de junho de 2021, com o Spezio tendo a opção de compra no término do vínculo. Léo Sena estava esperando o visto de trabalho e agora já está à disposição da equipe da “Terra da Bota”.

O Spezia está disputando a elite italiana e aparece na 10ª posição após as primeiras rodadas da competição.

Léo Sena foi comprado pelo Galo por R$ 4 milhões junto ao Goiás, a pedido de Jorge Sampaoli. Porém, teve poucas chances com o treinador e ficou em segundo plano no elenco, criando o ambiente para sua ida ao futebol italiano.

O Spezia já havia tentado o jogador, de 24 anos, em seus tempos de Goiás, mas o Galo fechou negócio antes. Agora, Léo Sena estará ao lado de craques como Cristiano Ronaldo, Lukaku, entre outros no Cálcio.