Galo ganha ‘reforços’ com a volta de jogadores selecionáveis

O Atlético-MG, após o empate por 1 a 1 com Fluminense, no Mineirão, pelo Brasileiro, iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, segunda-feira, 19 de outubro, às 20h, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo recebeu “reforços” e a formação do time que encara o Tricolor de Aço certamente terá alterações. O zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Savarino cumpriram seus compromissos pelas seleções do Paraguai, Equador e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O trio já se apresentou e treinou na Cidade do Galo, dando a Jorge Sampaoli, mais opções para armar a equipe que tentará ampliar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo está com 31 pontos, mesma pontuação de Internacional e Flamengo, mas supera os rivais nos critérios de desempate.

O trio desfalcou o time mineiro nos duelos contra Fortaleza, Goiás e Fluminense, com uma vitória, um empate e uma derrota do alvinegro nos confrontos.

O único ausente certo na partida diante do Bahia é do volante Allan, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Fluminense.

Por isso, um possível Atlético, reforçado pelos gringos, pode ter: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha