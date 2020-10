Galo quita folha salarial do time e foca em manter tudo em dia

O Atlético-MG prometeu e cumpriu. Acertou os salários de setembro, referentes à agosto, do elenco profissional,

O clube trabalha agora para manter sem atrasos os vencimentos dos atletas, pois na próxima semana, haverá o vencimento de mais uma folha de pagamento.

Para acertar os débitos, o Galo teve a ajuda do seu principal parceiro comercial, a família Menin, na figura de Rubens e seu filho, Rafael, que vivem o dia a dia do clube.

A manutenção dos salários em dia é uma das exigências de Jorge Sampaoli, que sempre pressiona a diretoria para manter o compromisso em ordem. Os vencimentos do treinador tem o aporte do parceiro alvinegro, não entrando no fluxo financeiro do clube,

O Galo ainda tem pendências com direitos de imagens, mas já há um acordo com os atletas de fazer o acerto a partir do próximo ano.

O presidente Sérgio Sette Câmara comentou que uma folha de atraso é algo até menos preocupante pelo impacto financeiro com a pandemia da Covid-19.

– Tínhamos folha administrativa que sofreu grande redução, de março para cá, estamos fazendo trabalho de equacionar essa questão. Hoje, posso dizer que conseguimos reduzir a nossa folha, como um todo, futebol e administrativa, num percentual de 40% daquilo que vinha sendo pago nos últimos 10 anos – disse Sette Câmara, à Rádio 98FM.