Galo renova contrato com o jovem zagueiro Gustavo Henrique

O Atlético-MG renovou o contrato do jovem zagueiro Gustavo Henrique, de 20 anos, até o fim de 2021. O vínculo do defensor iria até dezembro deste ano e teve a prorrogação efetivada para seguir no grupo principal do Galo.

O novo acordo de Gustavo com o Galo teve incluída uma cláusula de opção de renovação por mais duas temporadas entre as partes.

Gustavo Henrique veio do interior de São Paulo, atuando por Itapirense e Sãocarlense antes de ser contratado para o time sub-20, sendo promovido este ano para o elenco principal.

O zagueiro compõe o elenco de defensores ao lado de Réver, Junior Alonso, Igor Rabello, Bueno e Gabriel.