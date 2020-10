Galo sub-20 goleia o Gama e avança na Copa do Brasil da categoria

Na luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, o time sub-20 do Atlético-MG avançou para a segunda fase da competição ao golear o Gama-DF por 4 a 1, nesta quarta-feira, 7 de outubro, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova.

O Alvinegro saiu na frente aos seis minutos do primeiro tempo, com Guilherme Santos, e o Gama empatou aos 17 da etapa final. Aos 28, Guilherme Santos entrou novamente em ação para recolocar o Galinho em vantagem. Aos 36, Júlio César ampliou e, quatro minutos depois, Pedro deu números finais ao jogo.

O adversário do Atlético-MG na segunda fase será o Bragantino, do Pará, que eliminou o Tupi com uma goleada por 5 a 0, em Bragança, no interior paraense.

A primeira fase do torneio foi disputada em jogo único. A partir desta segunda fase, os confrontos serão de ida e volta e os mandos de campo determinados através de sorteio.

O técnico Marcos Valadares escalou a equipe com Jean, Claudinho, Isaque, Micael, Wesley (Iago), Kevin (Júlio César), Guilherme Santos, Luis Eduardo, Giovani, Denilson e Echaporã (Pedro).

O Atlético-MG foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.