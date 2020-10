Galvão Bueno elogia Rogério Ceni após vitória contra o Atlético de Sampaoli: ‘Foi fantástico’

O Fortaleza obteve um importante resultado ao bater o líder Atlético-MG por 2 a 1 com apenas 10 homens em campo. A atuação impressionou, principalmente pelos ajustes técnicos do treinador Rogério Ceni, que foi bastante elogiado.

Durante o ‘Seleção SporTV’ desta quinta-feira, Galvão Bueno elogiou bastante a performance do treinador do Leão. De acordo com o narrador, Rogério Ceni foi “fantástico” no que falou e no que o time jogou.

– O Rogério foi fantástico ontem no que falou e no que o time jogou. “Não dá para jogar três contra três, porque ele está mais acostumado com isso”, então o Sampaoli foi o Sampaoli. Rogério trouxe a marcação baixa e juntou o time dele entre a intermediária e a área. Retrato do jogo: o posicionamento de um time que o técnico propôs o jogo e outro sabia, mas não conseguiu resolver – afirmou Galvão.

Galvão foi além e ainda analisou o futuro do treinador do Fortaleza. Segundo o narrador, a atuação do Leão contra o líder mostra que Ceni será um dos grandes treinadores do futebol brasileiro.

– A mão do Rogério na vitória de ontem mostra o que será o Rogério Ceni como técnico em um futuro muito próximo, e não é estrangeiro. Ele deixou claro que não ia bater linha de três com Sampaoli, que ia trocar velocidade por intensidade, que ia fazer uma marcação baixa. Jogou para ganhar o jogo daquela forma e ganhou. Vai ser um técnico muito inteligente. Rogério Ceni, em pouco tempo, será um dos grandes técnicos do futebol brasileiro e não é estrangeiro – completou.