Galvão prega cautela com desempenho de Sampaoli no Galo: ‘Só ganhou algo no Chile’

Dono de uma carreira de mais de 40 anos no jornalismo esportivo, Galvão Bueno defendeu cautela com o trabalho do técnico Jorge Sampaoli, no Atlético-MG. No programa “Bem Amigos”, do canal Sportv, na última segunda-feira, o narrador analisou o trabalho do argentino que comanda o líder isolado do Brasileirão.

– Não há como discutir que ele não seja um grande técnico, que o Atlético-MG partiu bem. Mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento do Sampaoli com o clube em outros aspectos, até quando essa intensidade resiste. Falando assim, parece que o Sampaoli é o maior campeão do futebol mundial dos últimos 30 anos. O Sampaoli só ganhou no Chile – afirmou Galvão.

Galvão fez questão de lembrar os momentos difíceis da carreira do treinador, que teve passagens sem brilho pelo Sevilla, da Espanha e pela seleção argentina.

– Ele saiu mal da seleção do Chile porque queria ir para o futebol europeu, foi para o Sevilla que vinha de conquistas e no fim deixou o time vaiado no último jogo. Foi pra Argentina e fracassou também. Foi muito bem no Santos no ano passado, mas também não tive título. O Sampaoli não é o maior vencedor de título do futebol mundial. Um pouco de calma com isso também – opinou a principal voz da Rede Globo.