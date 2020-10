Galvão questiona demissão de Luxa pelo Palmeiras: ‘Será que o problema sempre é do treinador?’

O narrador Galvão Bueno se manifestou de forma contrária à demissão do treinador Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras, na última quarta-feira. O Verdão foi derrotado pelo Coritiba, por 3 a 1, pelo Brasileirão e o jornalista questionou os critérios adotados pelo clube na decisão.

– Será que o problema sempre que o clube não joga direito é do treinador? Achei a postura do time ontem meio sem vontade, sem necessidade de vitória logo depois de perder a invencibilidade, de ver tabu quebrado –opinou o narrador, no programa Seleção SporTV.

Galvão acredita que a escolha de um substituto não será tarefa fácil e que o Palmeiras não deixa claro que estilo de jogo busca na hora de contratar profissionais para o cargo.

– Os três grandes técnicos da história do Palmeiras foram Oswaldo Brandão, Felipão e Luxemburgo. O que será que esse técnico vai ter que fazer para jogar da forma que o torcedor do Palmeiras tem orgulho? Será um especialista em mata-mata? Quem foi o maior deles que passou pelo Palmeiras? Ele tinha um futebol moderno? Mas o Luxemburgo não conquistou o Paulistão depois de doze anos? E quem foi campeão brasileiro antes disso com o Palmeiras. Eu tenho a sensação de Felipão de volta – concluiu.