Game of Thrones: George R.R. Martin escolhe pior cena da série

George R.R. Martin, criador da saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones, contou de qual das cenas da adaptação da HBO ele menos gostou. A escolha foi relatada pelo jornalista James Hibberd em seu livro Fire Cannot Kill a Dragon (Fogo Não Pode Matar um Dragão, em tradução livre), que mostra os bastidores do programa na TV.

No quarto capítulo do livro, George R.R. Martin cita a cena da morte do Rei Robert Baratheon como a sua menos favorita nas oito temporadas:

“Em termos de orçamento, foi minha cena menos favorita em todo o programa: o Rei Robert vai caçar. Quatro caras caminhando pela floresta carregando lanças. Nos livros, Robert sai para caçar, ficamos sabendo que ele foi ferido por um javali, ele é trazido de volta e morre. Então eu nunca fiz [uma cena de caça], mas sabia como era uma festa de caça real. Haveria 100 caras. Teria havido caçadores. Haveria cães. Haveria chifres soando — é assim que um rei vai caçar! Ele não estaria apenas caminhando pela floresta com três amigos segurando lanças na esperança de encontrar um javali. Mas, naquele ponto, não podíamos comprar cavalos, cachorros ou pavilhões”.

Confira a cena:

Na época, Game of Thrones ainda não era um grande sucesso na HBO, tendo um orçamento de produção mais limitado, o que culminou com a cena bem mais simples do que o esperado.

Qual foi a sua cena menos favorita das oito temporadas de Game of Thrones?