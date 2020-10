Decidido a acabar com dom Rafael (César Troncoso), Cassiano (Henri Castelli) juntará todas informações para denunciar o mafioso à Aeronáutica em Flor do Caribe. Ao procurar seu antigo superior, ele entregará um relatório com detalhes da prisão clandestina em que foi mantido refém. “Um gângster”, alertará o piloto na novela das seis da Globo.

Frente a frente com comandante Mantovani (Licurgo Spinola), Cassiano explicará que sua visita não é para pedir para voltar a voar nem nada nesse sentido. O irmão de Taís (Débora Nascimento) esclarecerá que está ali para tratar de um assunto muito sério.

“Eu quero fazer uma denúncia”, anunciará o piloto. “Durante sete anos eu fui detido em uma prisão clandestina no Caribe. Essa prisão fica localizada em uma grande fazenda e pertence a um gângster chamado dom Rafael. Esse cara é um traficante de diamantes”, explicará o bonitão.

O personagem de Henri Castelli continuará contando tudo que sabe sobre o criminoso. “Eu tenho aqui alguns dados como a localização, as pistas que eles usavam… Agora, as provas que eu gostaria de ter, infelizmente eu não tenho. Comandante, além do que está anotado aí, eu posso responder qualquer pergunta que for necessário. Mas eu gostaria que o senhor tentasse localizar essa prisão”, pedirá Cassiano.

O homem ouvirá tudo com atenção e dirá que fará o que puder para ajudar. “A Aeronáutica tem ciência de que existem essas prisões clandestinas na América Central. Eu vou considerar sua denúncia e ver quais as providências para levar esse dom Rafael à Justiça”, prometerá o comandante.

O pupilo agradecerá a atenção recebida. “Você ainda tem muito crédito comigo. Fique tranquilo, eu entro em contato com você assim que tiver alguma posição sobre o caso”, combinará Mantovani.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

