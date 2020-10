“Ganhando confiança”, Sara agradece o apoio de Diniz: “Um cara muito humano”

Se tem alguém que evoluiu nas últimas semanas no São Paulo foi Gabriel Sara. Antes muito criticado pela torcida, o meia tem sido cada vez mais importante para o time, apresentando regularidade e participando diretamente de muitos dos gols marcados pelo Tricolor.

Após a partida contra o Fortaleza, na qual esteve envolvido nos três gols marcados pelo São Paulo, Sara não poupou elogios a Fernando Diniz no vídeo de bastidores publicado no Facebook do clube. O jogador deixou claro que o treinador foi fundamental em sua escalada recente no time. O meia revelado por Cotia ainda destacou a confiança que vem adquirindo nos últimos jogos.

“O professor Diniz além de treinador é um cara muito humano. Ele não quer ganhar você só como jogador, ele quer ganhar você como pessoa. É um cara que apoia muito a gente independentemente de ser dentro ou fora de campo. Ele me deu muita confiança em um momento difícil que passei, não só ele como o grupo todo também. Acredito que a gente tem que devolver cada vez mais essa confiança e tudo o que ele aposta na gente”, afirmou Sara.

“A cada jogo que passa e a cada atuação boa minha, vou ganhando mais confiança e entendendo melhor o lugar onde eu estou. Tenho que me doar cada vez mais, sempre dando o melhor de mim”, completou.

Sara celebrou mais uma boa atuação na quarta-feira, porém acredita que o São Paulo ainda pode produzir muito mais.

“Desse jogo eu levo boas participações, mas acredito que a gente tem que melhorar bastante ainda. Tem que criar mais chances, defender e atacar mais, e sempre brigar pela vitória, independentemente da competição ou se é em casa ou fora”, finalizou.

O próximo compromisso do Tricolor será neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, às 19h, no Morumbi.