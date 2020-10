Garappolo segue fora, e Mullens será o titular dos Niners contra os Eagles

O San Francisco 49ers não vai poder contar novamente com o quarterback Jimmy Garoppolo. Pela segunda semana seguida, o jogador ficará fora de combate devido a uma lesão no joelho. O camisa 10 ainda se recupera da contusão, e os Niners terão uma outra vez Nick Mullens como QB principal diante do Philadelphia Eagles, no Sunday Night Football, em Santa Clara, na Califórnia.

Mullens fez uma partida muito sólida na vitória de San Francisco sobre os Giants por 36 a 9, em New Jersey. Foram 343 jardas, com um passe para TD e 25 de 36 passes completados.

Além de Garoppolo, os Niners possuem as baixas do running back Raheem Mostert, dos cornerbacks Emmanuel Moseley e Ahkello Witherspoon, do linebacker Dre Greenlaw e do tight end Jordan Reed. Apesar dos desfalques, o time recebeu boas notícias e terá o tight end George Kittle, um dos principais nomes do time, e o recebedor Deebo Samuel contra os Eagles.