Garcia ressurge das cinzas, bate Mertens e desafia Svitolina em Paris

A francesa Caroline Garcia, 45ª da WTA, ressurgiu das cinzas em duelo contra a belga Elise Mertens, 20ª, e se garantiu nas oitavas de final de Roland Garros, onde encara a ucraniana Elina Svitolina. Garcia busca repetir campanha história em 2017.

Jogando na Philippe Chatrier sob teto fechado, Garcia precisou de 2h15 para virar a partida com placar de 1/6 6/4 7/5 tendo disparado seis aces contra dois da belga, que cometeu três duplas-faltas contra dois da francesa, que disparou 38 bolas vencedoras contra 24 de Mertens, que cometeu 27 bolas vencedoras contra 44 de Garcia.

Após ter um primeiro set ruim, no qual cometeu 15 de todos os seus erros não-forçados na partida, chegou a perder o jogo em 4/0, a francesa buscou a reação e conseguiu aplicá-la já no terceiro game da segunda etapa, abriu 3/1 e administrou.

​

Com o jogo empatado e todas as atenções voltadas para a partida em razão da chuva que interrompeu os demais jogos, Garcia saiu quebrando o saque da belga e foi administrando a vantagem até que ao sacar para a partida, viu a belga salvar três match-points, devolveu a quebra, mas não sustentou e voltou a ser quebrada. Sacando pela segunda vez para o jogo, Garcia perdeu o quarto match-point espanando a bola e o quinto em uma dupla-falta. O sexto match-point veio para a francesa em um ace e o jogo foi finalizado em erro de Mertens.

Nas oitavas de final, Garcia encara a ucraniana Elina Svitolina, que bateu a russa Ekaterina Alexandrova em 6/4 7/5. As duas tenistas já se enfrentaram quatro vezes e a francesa venceu três destes duelos.