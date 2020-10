‘Garçom’, Heitor elogia jogo intenso do Internacional

Com a ausência de Rodinei, o jovem Heitor ganhou uma chance na lateral-direita do Internacional e tem demonstrado um bom desempenho. Nesta quinta-feira, ele foi o ‘garçom’, no segundo gol de Thiago Galhardo.

No pós-jogo, o garoto agradeceu ao chefe pela oportunidade e comemorou o bom resultado fora de casa.

‘Sabíamos a importância do jogo, que seria bastante difícil. Estão em um lugar complicado na tabela. Fizemos nosso jogo, impusemos nosso ritmo, como o Chacho tanto e pede, e pudemos sair com uma grande vitória daqui’, declarou ao Premiere.

Na próxima rodada, o Internacional volta a campo no Beira-Rio, quando encara o Athletico, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).