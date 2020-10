Garena e CUFA anunciam Taça das Favelas Free Fire

A Garena e a Central Única das Favelas (CUFA) anunciam a Taça das Favelas Free Fire, torneio exclusivo para jovens moradores de favelas de todo o Brasil. As inscrições pode ser feitas gratuitamente neste link, a partir de hoje (13) até 25 de outubro.

Fernando Mazza, Head de Operações da Garena no Brasil afirma:

– Para a Garena, é muito importante promover iniciativas que envolvam toda a nossa comunidade. Ao trazer a Taça das Favelas Free Fire, podemos engajar os jogadores em todo o Brasil e tornar o jogo ainda mais inclusivo e diverso.

Após o período de inscrições, a Etapa Estadual da Taça das Favelas Free Fire acontecerá entre os dias 2 e 8 de novembro. Neste período, dentro de cada estado, 48 times serão divididos em 4 grupos de 12 times. Depois de 3 quedas, os 3 melhores times de cada grupo passam para a Final Estadual, onde as 12 melhores equipes do estado enfrentam-se em 6 quedas. A equipe vencedora terá o título de Campeã Estadual e passa para a próxima fase, com início no dia 13 de novembro.

Na Etapa Nacional, as 27 equipes Campeãs Estaduais, e outras 9 equipes (não-campeãs, selecionadas com base no desempenho que tiveram na fase anterior), serão divididas em 3 grupos de 12 times e, depois de 6 quedas, as 4 melhores equipes de cada grupo passam para a final, que acontecerá em 5 de dezembro.

Celso Athayde, fundador da CUFA e idealizador da Taça das Favelas comemora:

– No futebol, a Taça das Favelas se consagrou como o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. Essa parceria com a Garena é a soma de duas grandes forças e os moradores de favela vão ganhar muito com isso! Com certeza essa parceria vai dar o que falar! A Taça das Favelas Free Fire já é um sucesso.

Marcus Vinicius Athayde, diretor de inovações da CUFA e coordenador geral do projeto diz:

– O Free Fire é um jogo que funciona em qualquer celular. Logo, ele é o jogo competitivo perfeito quando falamos sobre inclusão! Esse é o grande momento da Taça das Favelas e da CUFA mostrarem sua capacidade de transformar vidas e revelar o futuro dos jogadores também no mundo dos esportes eletrônicos! Mais uma vez a capilaridade da CUFA está fazendo algo histórico, estamos dando hoje o primeiro passo para criar um marco no mercado do e-sports.