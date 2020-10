Gatito Fernández se apresenta à seleção paraguaia para Eliminatórias

Nesta segunda-feira, o goleiro do Botafogo, Gatito Fernández, se apresentou à seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A equipe entra em campo contra Peru, dia 8 de outubro, em Assunção, e Venezuela, dia 13, em Mérida.

Gatito não poderá atuar nas partidas contra Palmeiras, dia 7, no Nilton Santos, e Sport, dia 11, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro foi desfalque do Botafogo nos últimos jogos por um edema ósseo no joelho e será avaliado pela seleção paraguaia. Diego Cavalieri segue como o titular no gol.