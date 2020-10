Gaviões tem reunião por telefone com Cássio horas antes de clássico: ‘Corinthians é assim’

A Gaviões da Fiel informou que conversou por telefone com o goleiro Cássio, na tarde desta quarta-feira, horas antes do clássico entre Corinthians e Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota, a torcida organizada disse que levou a insatisfação da torcida ao jogador, ouviu o lado do atleta e reiterou a crítica pela entrevista feita após a vitória contra o Bahia, quando Cássio disse que “não precisa provar nada para ninguém”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na última terça-feira, a Gaviões liderou um protesto na porta do CT Joaquim Grava. Em um momento, os corintianos cantaram: “Alô, Cássio, preste atenção, a sua história não é maior que o Coringão”. Segundo o comunicado, gritos pedindo a saída do jogador partiram de alguns torcedores separados, não das lideranças da torcida.

Antes da manifestação, o goleiro deu entrevista coletiva e declarou: “Sobre o protesto, espero que não tenha violência, nada. Há cobrança pelo momento, mas nós temos de nos preocupar em melhorar o Corinthians dentro de campo”.

Corinthians e Santos entram em campo nesta quarta-feira, às 19h (Brasília) na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileiro.

O time do técnico Coelho vive momento delicado na temporada e ocupa apenas o 14º lugar, com 14 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Veja a nota oficial da Gaviões da Fiel:

Na tarde desta quarta-feira (7), a diretoria dos Gaviões e o goleiro Cássio tiveram uma conversa franca para falar das últimas cobranças para o time.

Durante a conversa, expomos o lado da Torcida neste momento difícil que o clube está vivendo e demonstramos a nossa insatisfação. Por outro lado, Cássio reconheceu que deve sim ser cobrado e que sempre fala isso nas reuniões com o elenco. Ele é o jogador com mais tempo de casa, conquistou todos os títulos possíveis e é o capitão do time. Ainda, afirmou que reconhece a grandeza dos Gaviões e sabe da importância de toda a Fiel Torcida – hoje ela faz muita falta nas arquibancadas.

Em outro momento da conversa, afirmamos ao Cássio que não pedimos a sua saída durante o protesto de ontem e que o grito partiu de alguns torcedores que estavam por lá, mas que imediatamente foram repreendidos pelas lideranças dos Gaviões e que isso só aconteceria se ele apresentasse motivos – afinal, já passamos por fases piores e nunca pedimos sua cabeça, acreditamos em seu potencial e sabemos da importância dele para o elenco. Porém, passamos o nosso descontentamento com a entrevista realizada após a vitória por 3 x 2 sobre o Bahia, no dia 16 de setembro. Na ocasião, o goleiro declarou que “não precisa provar nada para ninguém”. Então, reafirmamos ao Cássio que enquanto ele vestir o manto alvinegro e for um assalariado do clube, ele tem que provar a cada minuto, a cada segundo, porque o Corinthians é assim. Essa entrevista mexeu com os nossos sentimentos, pois nós somos apaixonados pelo time e dedicamos nossa vida ao Corinthians.

Por fim, lamentamos a postura irresponsável por parte da imprensa, que usam seus perfis em redes sociais e suas falas nos programas esportivos para praticar sensacionalismo e fake news diante dos problemas envolvendo o Corinthians e sua torcida, um exemplo foi terem colocado até enquete para saber quem é mais importante na história do clube: torcida ou jogador? Em outros, levantam a discussão entre torcedor organizado x torcedor comum, e para nós não há diferença, todos Somos Corinthians. Não é esse tipo de debate que devemos exercitar nos espaços de diálogo com os torcedores, há muitas pautas importantes no futebol que merecem mais atenção e reflexão por todos nós. Portanto, ponto final sobre esse assunto. Troquem suas pautas!