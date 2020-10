Gears Pop! vai fechar servidores em abril de 2021

Em um comunicado disponibilizado no site oficial de Gears Pop!, a Microsoft anunciou que vai fechar os servidores do game mobile em algum momento de abril de 2021, com uma data exata a ser anunciada.

“Há uma série de coisas que são consideradas e vão além de manter os servidores do jogo ativos. Corrigir erros, desenvolver conteúdo e oferecer suporte são pontos críticos para manter um game ativo são algumas delas. Infelizmente, isso não é mais possível. Agradecemos a todos pela compreensão e suporte”, escreveu a Microsoft.

Gears Pop! foi lançado em agosto de 2019 como um spin-off de Gears of War desenvolvido pelo estúdio por trás de Fall Guys. Seus confrontos são baseados no sistema estratégia em tempo real similares aos de Clash Royale, além de trazer personagens com visuais que lembram Funko Pop!.