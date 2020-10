Genocídio: Entenda o crime perante as leis internacionais

A palavra genocídio vem sendo usada atualmente devido problemas de caráter social e político. Trata-se de um assunto atual e que faz parte da história da humanidade.

Sobretudo no decorrer da pandemia do novo coronavírus, muitos indivíduos através das redes usaram o termo para atacar políticos sobre suas tomadas de decisões, entretanto, o que de fato é o genocídio?

O genocídio é considerado um crime contra a humanidade de acordo com as leis internacionais. Consiste no assassinato ordenado de grupos étnicos específicos.

Portanto, o tema poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Por isso, vale a pena ficar ligado, veja!

Genocídio – O que é?

De acordo com o Direito Internacional o genocídio é um crime contra a humanidade. A expressão é utilizada para referir-se ao assassinato, perguissão ou agressão contra um enorme grupo de seres humanos.

A palavra foi criada pelo advogado Raphael Lemkin através da junção dos termos “genos” que em grego significa tribo ou raça e “cide” palavra do latim que significa matar.

Ela foi utilizada pela primeira vez em 1944 nas contribuições de Lemkin para a constituição de leis internacionais, promulgadas pela ONU – Organização das Nações Unidas para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio em 1948.

No documento aprovado pela ONU em dezembro de 1948, foi definido como crime de genocídio:

Artigo II – Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal:

(a) assassinato de membros do grupo;

(b) dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo;

(c) sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar sua destruição física total ou parcial;

(d medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;

(e) transferência à força de crianças do grupo para outro grupo.

Genocídio na Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas, mas ficou marcada pela persseguição e genocídio contra grupos específicos por parte dos nazistas alemães, dentre alguns desse grupos podemos citar:

Judeus

Negros

Homossexuais

Ciganos

Testemunhas de Jeová

Comunistas

Prisioneiros soviéticos

Deficientes físicos e mentais

Entre outros

Os horrores praticados pelos nazistas só se tornaram evidentes após a fim do regime em 1945. Eles motivaram a criação do crime de genocídio em 1948.

Contudo, o genocídio esteve presente em várias fases da história recente do mundo, veja outros exemplo que assombraram o mundo:

Genocídio Filipino (1899 – 1913)

Colonização Belga (1885 – 1962)

Genocídio indigenas nas colonizações sobretudo das Américas

Holocaustos hererós e namaquas (1904 – 1907)

Genocídio armêno (1914 – 1923)

Holodomor (1932 – 1933)

Holocausto Nazista (1933 – 1945)

Fomes na Índia (1958 – 1949)

Massacre contra os curdos (1986 – 1989)

