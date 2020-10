Genshin Impact: fã faz cosplay de brilhar os olhos

Genshin Impact ganhou uma grande popularidade entre os jogadores de JRPG e amantes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E como esperado, alguns fãs já começaram a fazer cosplay dos personagens e dessa vez, é a protagonista que recebeu uma homenagem. Confira as incríveis fotos a seguir:

(Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 1 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 2 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 3 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 4 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 5 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 6 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 7 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 8 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 9 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 10 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 11 de 12 (Fonte: @Nasa16/Reprodução) Imagem 12 de 12

O resultado foi postado por @Nasa16 no fórum oficial da desenvolvedora MiHoYo. O traje remete à protagonista feminina de Genshin, com sua espada e visão elemental de Anemo.

Genshin Impact foi lançado para PC, PlayStation 4, iOS e Android, e vem fazendo bastante sucesso ao redor do mundo, cobrindo seu custo de produção em cerca de duas semanas.

E aí, o que vocês acharam desse belíssimo cosplay? Contem para nós na seção de comentários!



Fonte: Tecmundo