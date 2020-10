Genshin Impact: limite de estocagem de resina irá aumentar

A desenvolvedora miHoYo anunciou que a próxima atualização de Genshin Impact, prevista para ir ao ar em 11 de novembro, irá aumentar a quantidade de Resina Original dos jogadores de 120 para 160. Dessa forma, será possível jogar por mais tempo durante o dia, assim como obter recompensas de chefes e masmorras sem a necessidade de pagar por fora ou interromper a jogatina.

O recurso de stamina, que conta com a utilização das Resinas Originais para ser carregado, vem sendo alvo de crítica de diversos jogadores, especialmente por Genshin Impact ser um RPG massivo com muito a se explorar e com um enorme universo a se conhecer. Assim, a limitação funcional do gacha, que impede jogadores de continuar se divertindo até as resinas se restabelecerem, acabou incomodando parte da comunidade.

(Fonte: miHoYo/Reprodução)Fonte: Attack of the Fanboy

Foi então que após meses de feedbacks negativos, que se iniciaram propriamente durante as fases de testes e período Beta de Genshin Impact, e ocorreram até o último dia 10 de outubro deste ano, o estúdio chinês decidiu dar um banho de água quente na comunidade ao entregar melhorias em suas mecânicas, prometendo uma atualização que trará diversos aprimoramentos e um novo evento.

Com pouco menos de um mês de lançamento, a miHoYo já anunciou diversos updates previstos para chegar ainda em 2020, trazendo chefes, áreas, melhorias e correções. Agora, com o aumento da stamina para que os jogadores possam desfrutar ainda mais do game, tudo indica que a desenvolvedora está mesmo trabalhando lado a lado com o público.

Genshin Impact está disponível para para PlayStation 4, PC e dispositivos móveis, com previsão para ser lançado no Nintendo Switch.